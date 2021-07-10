Названы главные признаки сахарного диабета второго типа

Сахарный диабет второго типа — это значительное повышение сахара в крови. В отличие от первого типа заболевания постоянно колоть инсулин не нужно. Но повышенная глюкоза приводит к развитию сердечных заболеваний, поражает кровеносные сосуды, нарушает работу почек. За последние шесть лет количество заболевших выросло в три раза.

Распознать сахарный диабет второго типа можно на ранней стадии. Шесть основных признаков перечислили медики в беседе с изданием ToDay News Ufa.

Проверить уровень сахара в крови нужно тем, кто потерял остроту зрения. Не стоит воспринимать это как проблемы с глазами. Нужно посетить терапевта и сдать необходимые анализы.

Потемнение участков кожи называется черным акантозом. Такое явление возникает из-за невосприимчивость инсулина, который не может понизить внутренний сахар.

Третьим признаком начинающегося заболевания врачи называют чувство усталости даже при минимальных физических нагрузках. У диабетиков присутствует постоянный дефицит энергии, при выполнении упражнений тратится последнее количество, что приводит к серьезной усталости.

Еще одним симптомом может стать постоянная сухость во рту. Это опасный признак, потому что он указывает, что болезнь прогрессирует. Задуматься о посещении врача нужно и тем, кто постоянно испытывает чувство голода. Глюкоза не поступает в клетки, поэтому мозг посылает сигналы о необходимости пищи.

На последнее место врачи поставили частые позывы к мочеиспусканию. Почки стараются переработать больше сахара и поэтому включают усиленный режим. Посылая сигналы они заставляют человека часто бегать в туалет.