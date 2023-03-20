Здоровье 20 марта 2023, 02:57 Названы главные причины весеннего обострения хронических болезней Терапевт Попова: нехватка витаминов приводит к обострению хронических болезней весной РИА «Новости»

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Заместитель генерального директора по медицинской деятельности, главный врач «ИНВИТРО-Ставрополье» Елена Попова назвала главные причины весеннего обострения хронических болезней. Этому способствуют нехватка витаминов, стрессы и ослабленный иммунитет, привел слова доктора RT.

Весной, как правило, обостряются несколько основных хронических заболеваний. Это хронические гастриты, энтериты, колиты, а также язвенная болезнь желудка и язва двенадцатиперстной кишки.

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«Это происходит по разным причинам: ослабленный иммунитет, нехватка витаминов, изменение кислотности, стрессы», — рассказала специалист.

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Весна является для организма переходным периодом из-за питания. Зимой и в начале весны меньше фруктов и овощей, что приводит к нехватке витаминов и элементов, необходимых для естественного обновления слизистой желудка.

С приближением пляжного сезона люди начинают соблюдать строгие диеты. Это еще больше снижает активность иммунной системы, из-за чего возникает хронический стресс. На этом фоне усиливается выделение соляной кислоты в желудке, которая повреждает его слизистую.

Весной также обостряются аллергии из-за увеличения в воздухе пыльцы, семян, пуха и других веществ, опасных для астматиков. В связи с этим людям рекомендуют особенно тщательно принимать прописанные лекарства, а при ухудшении состояния сразу обращаться к врачу.

Ранее врач-психиатр Дмитрий Петелин рассказал, почему весной у многих россиян меняется поведение. По его словам, межсезонье действительно может влиять на людей, имеющих различные расстройства.