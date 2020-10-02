Названы главные ошибки при лечении простуды у детей

Часто родители допускают много ошибок при лечении простуды о детей. Как избежать их, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Наши дети, они такие классные, такие здоровые. Они ухитряются выздоравливать после виферонов, цефтриаксонов, необоснованных госпитализаций, после банок и горчичников, после того, как вы им парите ноги, держите их в жаре, не гуляете, заставляете жрать черт знает что», — заявил Комаровский в ролике на YouTube, в котором он ответил на письмо одной из зрительниц.

Врач также призвал обращать внимание на диагноз, а не на лечение. Часто доктора назначают лекарства лишь для того, чтобы не ругаться с паникующими родителями. Хотя организм ребенка сам может справиться с болезнью — достаточно создать для этого необозримые условия. Важно обеспечить помещение влажным чистым воздухом, промывать нос и тепло одеть ребенка. Тогда простуда пройдет уже на седьмой день.

В целом детей нужно закаливать, приучать к спорту и к плаванию. Тогда они будут меньше болеть, уверен Комаровский.