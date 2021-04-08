Названы главные медицинские изобретения в России с начала 2021 года

Роспатент в период с января по конец марта выдал 865 патентов в области медицины. Специалисты назвали пять самых главных медицинских изобретений в России с начала 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Новое моноклональное антитело мыши IgM-изотипа запатентовал Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова (ИБХ РАН). Это антитело может эффективно применяться как при лечении коронавирусной инфекции, так и для ее обнаружения в организме.

В МГУ имени Ломоносова получили патент на 3D-матриксную структуру для доставки лекарств. Она позволяет определить оптимальный способ для введения лекарственных препаратов в организм.

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора запатентовал систему CRISPR-Cas для определения гена blaVIM-2 в синегнойной палочке, который устойчив к антибиотикам.

НМИЦ имени Кулакова в начале года запатентовал способ диагностики рака молочной железы в плазме крови. Технология позволяет выявлять заболевание на ранней стадии. Изобретение позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие тяжелых форм рака.

А петербургский Университет ИТМО изобрел комплекс, который позволяет визуализировать и разрушать опухолевые клетки.

Ранее Роспатент назвал главные изобретения в России за 2020 год, среди которых одно из основных — вакцина от туберкулеза.