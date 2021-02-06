Названы главные факторы распространения коронавируса

Научные сотрудники из медицинской школы Университета Никосии назвали основные факторы распространения коронавируса. Они использовали данные о распространении вируса в разных странах.

Специалисты создали компьютерную модель, учитывающую климатические эффекты через индекс заражения коронавирусной инфекцией. Они применили этот метод к данным, касающимся распространения коронавируса в Париже, Нью-Йорке и Рио-де-Жанейро летом 2020 года, сообщил ТАСС со ссылкой на Cyprus Mail.

Выяснилось, что наиболее значимую роль в распространении коронавируса сыграли: ветер, температура, влажность воздуха. При этом исследователи отметили, что иные современные модели прогнозирования часто учитывают лишь два фактора: скорость передачи патогена и темпы выздоровления заболевших.

Кипрские исследователи настаивают, что с учетом полученных данных необходимо пересмотреть требования по социальной дистанции, поскольку существующие нормативы защищают от заражения только в условиях полного штиля.

Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех назвал четыре симптома коронавируса, при которых необходимо без промедления обратиться за врачебной помощью. Врач также призвал немедленно самоизолироваться, если вы обнаружите у себя хотя бы один из четырех основных симптома коронавируса: кашель, потерю вкуса и обоняния, высокую температуру или повышенную утомляемость.