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    26 ноября 2021, 16:13

    Названы физические симптомы депрессии

    Психиатр Поздняков: депрессию можно заподозрить о физическому недомоганию

    Полина Гребенщикова

    Депрессия может проявляться не только в психологическом состоянии, но и в физическом. Об этом «Москве 24» рассказал психиатр Сергей Поздняков.

    Названы физические симптомы депрессии

    При депрессии у пациентов часто снижается четкость зрения, а головные боли наблюдаются почти в 100% случаев.

    «Они носят давящий, неприятный, постоянный характер, и многие пациенты обращаются к врачам других профилей, для того чтобы понять, в чем причина. Но в ходе обследования не выявляется никаких нарушений, которые могли бы давать головную боль», — рассказал психиатр.

    Многие пациенты жалуются на боли во всем теле.

    «При депрессии может возникать боль в мышцах. Она может появляться везде. Болит спина, мышцы ног, возникает дрожь и тремор на фоне эмоционального напряжения», — пояснил Поздняков.

    Также при депрессии могут возникать нарушения стула и пищеварения, тошнота, снижение аппетита и проблемы со сном, написали NEWS.ru.

    Кроме того, нередки проблемы с сердцем: учащается частота сердечных сокращений, пациент начинает страдать от перепадов артериального давления, рассказал Поздняков.