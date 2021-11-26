Названы физические симптомы депрессии

Депрессия может проявляться не только в психологическом состоянии, но и в физическом. Об этом «Москве 24» рассказал психиатр Сергей Поздняков.

При депрессии у пациентов часто снижается четкость зрения, а головные боли наблюдаются почти в 100% случаев.

«Они носят давящий, неприятный, постоянный характер, и многие пациенты обращаются к врачам других профилей, для того чтобы понять, в чем причина. Но в ходе обследования не выявляется никаких нарушений, которые могли бы давать головную боль», — рассказал психиатр.

Многие пациенты жалуются на боли во всем теле.

«При депрессии может возникать боль в мышцах. Она может появляться везде. Болит спина, мышцы ног, возникает дрожь и тремор на фоне эмоционального напряжения», — пояснил Поздняков.

Также при депрессии могут возникать нарушения стула и пищеварения, тошнота, снижение аппетита и проблемы со сном, написали NEWS.ru.

Кроме того, нередки проблемы с сердцем: учащается частота сердечных сокращений, пациент начинает страдать от перепадов артериального давления, рассказал Поздняков.