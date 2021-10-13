Названы факторы, ухудшающие внешность

Пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова рассказала, какие факторы негативно отражаются на внешности. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Мантурова выделила вредные привычки, излучение от гаджетов и неизвестные биодобавки. Специалист отметила, что сигареты и алкоголь «разрушают коллаген, эластин, нарушают обменные процессы».

«Любое излучение влияет на наш организм и красоту. Так что надо защищать себя от гаджетов и поменьше пользоваться технологическими приспособлениями», — добавила врач.

Кроме того, не стоит самостоятельно принимать БАДы и витамины, производители которых обещают продлить молодость и улучшить внешность.

«Относитесь к этому осторожно и не увлекайтесь, потому что можно получить обратную реакцию и плохое настроение, апатию», — заключила Мантурова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что на самом деле необходимости выпивать не менее двух литров воды в день не существует. Врач-иммунолог, соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус подтвердил его мнение и объяснил, какой группе людей не стоит пить больше нормы.