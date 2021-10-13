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    13 октября 2021, 18:10

    Названы факторы, ухудшающие внешность

    Пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова: вредные привычки и гаджеты могут ухудшить внешность

    Дарья Морозова

    Пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова рассказала, какие факторы негативно отражаются на внешности. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Названы факторы, ухудшающие внешность

    Мантурова выделила вредные привычки, излучение от гаджетов и неизвестные биодобавки. Специалист отметила, что сигареты и алкоголь «разрушают коллаген, эластин, нарушают обменные процессы».

    «Любое излучение влияет на наш организм и красоту. Так что надо защищать себя от гаджетов и поменьше пользоваться технологическими приспособлениями», — добавила врач.

    Кроме того, не стоит самостоятельно принимать БАДы и витамины, производители которых обещают продлить молодость и улучшить внешность.

    «Относитесь к этому осторожно и не увлекайтесь, потому что можно получить обратную реакцию и плохое настроение, апатию», — заключила Мантурова.

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