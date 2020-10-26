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    26 октября 2020, 09:14

    Названы эффективные способы восстановления обоняния после COVID-19

    Андрей Иванов

    Чтобы побыстрее вернуть способность чувствовать запахи после COVID-19, нужно наладить питание, принимать витамин D и промывать нос раствором с морской солью. Об этом рассказал РБК врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.
    Названы эффективные способы восстановления обоняния после COVID-19

    «Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — сообщил Ходжаев.

    Врач подчеркнул, что обоняние после болезни вернется быстрее, если отказаться от алкоголя сигарет, не забывать о витамине D и других важных для организма микроэлементах, привести в порядок режим питания и пить достаточно воды. Эти нехитрые меры помогут восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу.

    Ранее врач-невролог Гульнара Ахмадеева посоветовала для восстановления обоняния иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов, периодически их нюхать и вспоминать аромат. Благодаря этому способу человек заново выстраивает межнейронные связи, утраченные при поражении организма коронавирусом.