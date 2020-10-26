Названы эффективные способы восстановления обоняния после COVID-19

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», — сообщил Ходжаев.

Врач подчеркнул, что обоняние после болезни вернется быстрее, если отказаться от алкоголя сигарет, не забывать о витамине D и других важных для организма микроэлементах, привести в порядок режим питания и пить достаточно воды. Эти нехитрые меры помогут восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу.

Ранее врач-невролог Гульнара Ахмадеева посоветовала для восстановления обоняния иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов, периодически их нюхать и вспоминать аромат. Благодаря этому способу человек заново выстраивает межнейронные связи, утраченные при поражении организма коронавирусом.