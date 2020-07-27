Названы эффективные дезинфицирующие средства в борьбе с коронавирусом

В Роспотребнадзоре проверили эффективность дезинфицирующих средств для обработки поверхностей. Исследование показало, что одинаково хорошо убивают вирус SARS-CoV-2 как спиртосодержащие вещества, так и те, в составе которых есть хлор.

«В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус», — говорится на сайте ведомства.

При этом даже средства, в которых содержится этиловый и изопропиловый спирты в концентрации 30%, способны убивать до миллиона вирусных частиц за 30 секунд.

По информации Роспотребнадзора, вирус может жить на различных поверхностях до 48 часов. Специалисты проверили несколько десятков дезинфекторов. Хлорсодержащие средства обеззараживают любую поверхность в течение нескольких секунд. Вещества на третичных и четвертичных аминах убивают вирус за минуты. В Роспотребнадзоре напомнили, что только четкое соблюдение рекомендаций позволит избежать распространения коронавируса.

При этом число зараженных в России в течение недели не пересекало отметку в шесть тысяч случаев в день. Руководитель курса прикладной фармакологии и фармакотерапии факультета наук о здоровье норвежского университета OsloMet Юрий Киселев рассказал, что большинство заболевших выздоравливали без помощи серьезных лекарств. В основном использовались жаропонижающие.