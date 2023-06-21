Здоровье 21 июня 2023, 00:44 Названы две главные ошибки гипертоников Кардиолог Копылов: ошибка гипертоников в том, что они доверяют народным методам лечения Pxhere

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Отказ от посещения врачей и лечение народными средствами являются двумя главными ошибками гипертоников. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ имени Сеченова Филипп Копылов.

По словам врача, в качестве средств борьбы с артериальным давлением нельзя применять холодные процедуры, горячие ванночки для ног, мятный чай и уксусные компрессы.

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Копылов призвал россиян обращаться только к проверенным методам лечения артериальной гипертензии. Для этого нужно обратиться к врачу, который подберет терапию и расскажет о контроле за давлением.

«Если вдруг что-то выходит за рамки этой ситуации, то тогда изменение терапии вместе с лечащим доктором. Потому что самолечение в данной ситуации — абсолютно неприемлемая ситуация», — подчеркнул медик.

Также врач напомнил, что эффективность методов народной медицины не доказали клиническими исследованиями, а значит, их нельзя применять на практике.

Ранее кардиолог Асият Хачирова рассказала, что правильное питание или определенные диеты могут помочь в борьбе с высоким давлением.