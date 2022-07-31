Названы два сценария завершения пандемии коронавируса

Есть два сценария завершения пандемии коронавируса — по одному из них, заболевание станет сезонным, как грипп. Судить о том, что это произошло или не произошло, можно будет через год, рассказал ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«SARS-CoV-2 будет циркулировать среди людей все время — то есть из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии — разгар зимы. <…> Следующей весной мы увидим, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето», — отметил специалист.

Второй сценарий, который он считает более вероятным, — переход ковида в состояние природно-очаговой инфекции, когда вирус находит другого носителя в природе. Правда, впоследствии он может снова вернуться к человеку.

«Когда уровень популяционного иммунитета человечества уменьшится, он перестанет защищать, то [коронавирус] опять выйдет в человеческое сообщество — как существуют чума, Эбола. Таких природно-очаговых инфекций много», — добавил Жемчугов.