Названы два самых эффективных масла для очищения сосудов

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала про растительные масла, которые значительно лучше оливкового помогают очистить сосуды. Об этом написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на YouTube-канал медика.

По словам специалиста, первым делом людям, страдающим заболеванием сосудов, нужно пересмотреть свой рацион питания. От него очень сильно зависит работа множества органов, в том числе сердца и сосудов. Если же сосуды засорятся, проблему можно будет устранить только хирургическим путем, отметила медик.

«В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот. Существуют традиционные российские продукты, которые содержат огромное количества омега-3», — заявила эксперт.

Помимо продуктов питания, Кореневич рекомендует добавлять в пищу или пить натощак конопляное масло. Оно более экономичное, нежели оливковое, и при этом является очень вкусным и эффективным. Вместе с конопляным маслом можно приобрести льняное. По словам кардиолога, оно содержит еще больше жирных кислот.