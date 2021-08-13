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    13 августа 2021, 13:19

    Названы два самых эффективных масла для очищения сосудов

    Оксана Лавнюженко

    Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала про растительные масла, которые значительно лучше оливкового помогают очистить сосуды. Об этом написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на YouTube-канал медика.

    Названы два самых эффективных масла для очищения сосудов

    По словам специалиста, первым делом людям, страдающим заболеванием сосудов, нужно пересмотреть свой рацион питания. От него очень сильно зависит работа множества органов, в том числе сердца и сосудов. Если же сосуды засорятся, проблему можно будет устранить только хирургическим путем, отметила медик.

    «В чем суть диеты для сердца и сосудов? Это большое содержание омега-3 жирных кислот. Существуют традиционные российские продукты, которые содержат огромное количества омега-3», — заявила эксперт.

    Помимо продуктов питания, Кореневич рекомендует добавлять в пищу или пить натощак конопляное масло. Оно более экономичное, нежели оливковое, и при этом является очень вкусным и эффективным. Вместе с конопляным маслом можно приобрести льняное. По словам кардиолога, оно содержит еще больше жирных кислот.