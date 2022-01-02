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    02 января 2022, 00:09

    Названы десять новогодних ошибок, ведущих к набору веса

    Испанская журналистка назвала десять новогодних ошибок, ведущих к набору веса

    Алексей Иванчин

    Десять распространенных ошибок за новогодним столом, ведущих к набору лишнего веса, назвала автор испанского портала АВС Элиса Эскориуэла.

    По ее мнению, на первом месте в перечне ошибок находятся сытные закуски после которых уже не хочется продолжать есть, несмотря на то, что впереди ожидает полноценный ужин и десерт.

    Вторая ошибка — жирные гарниры. Эскориуэла предлагает отдать предпочтение печеным или приготовленным на пару овощам и полностью отказаться от обжарки. Третья ошибка — калорийные соусы, сводящие к нулю всю пользу легких блюд.

    Ошибка номер четыре — нарушение режима отдыха в новогодние каникулы и недосыпание, ведущее к нарушению выработки необходимых гормонов.

    Пятая ошибка — голодание перед сильным насыщением с желанием компансировать будущие калории. Ошибка номер шесть — употребление сладкой газировки.

    В качестве ошибки номер семь автор называет активно поглощение десертов и призывает сократить их объемы, но полностью не отказываться. Восьмая ошибка — малая активность. Эскориуэла рекомендует разнообразить застолье подвижными играми.

    Девятая ошибка — малое употребление чистой вод, которая поможет не переесть и запустить обменные процессы организма.

    Ошибка номер десять — сильное изменение режима питания.