Названы четыре ранних признака коронавируса

Согласно исследованиям, у каждого пятого инфицированного могут быть проблемы с пищеварением. Они проявляются потерей аппетита, болями в животе, а также в виде тошноты, рвоты и диареи. Симптомы не обязательно означают, что пациент подхватил COVID-19, но лучше все-таки обратиться к врачу, советуют специалисты.

Еще одним ранним симптомом заражения названа повышенная утомляемость. В ирландском Тринити-колледже пришли к выводу, что она характерна для каждого второго заболевшего. Такое состояние может сохраняться и спустя 2,5 месяца после выздоровления.

В Имперском колледже Лондона назвали одним из ранних признаков COVID-19 когнитивные нарушения — снижение умственной работоспособности и ухудшение памяти.

Наконец, в редких случаях у пациентов встречается конъюнктивит. В Американской академии офтальмологии оценивают вероятность его появления в 1-3%.