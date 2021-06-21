Названы четыре средства от солнечных ожогов

В России наступила аномальная жара: даже в Центральном округе в ближайшую неделю синоптики предрекают до 35 градусов тепла. Многие решат позагорать, а значит, некоторые получат солнечные ожоги. Есть несколько средств, которые помогут облегчить последствия, если такой неприятности не удалось избежать, их перечислила Pravda.Ru.

Помочь от ожогов может обыкновенный зеленый чай. В нем содержится дубильная кислота, которая вытянет тепло из обожженной кожи, а катехины восстановят повреждения. Заварив крепкий зеленый чай, нужно остудить его, а потом нанести на поврежденные места.

Если ожоги болят и зудят, можно воспользоваться гидрокортизоновым кремом. Он используется для лечения экземы и псориаза (обратите внимание, что его нельзя наносить на лицо).

Также может помочь органическое кокосовое масло холодного отжима. Но его также не стоит использовать для лица — оно может закупорить поры.

Если ожоги болят, может помочь обычный аспирин. Рекомендуется принимать по две таблетки каждые четыре часа для снижения болевого синдрома.

Чтобы не получить солнечные ожоги, не забывайте пользоваться кремами с SPF перед выходом на солнце.