Названо четыре симптома ковида, при которых нельзя медлить с обращением к врачу
«Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — рассказал Абдех в интервью для Daily Express, которое цитировало РИА «Новости».
Врач также призвал немедленно самоизолироваться, если вы обнаружите у себя хотя бы один из четырех основных симптома коронавируса: кашель, потерю вкуса и обоняния, высокую температуру или повышенную утомляемость.
Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России продолжается вакцинация. Российскую вакцину на данный момент одобрило 21 государство. Последней страной, где зарегистрировали «Спутник V», стала Мьянма.