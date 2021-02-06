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    06 февраля 2021, 17:58

    Названо четыре симптома ковида, при которых нельзя медлить с обращением к врачу

    Гора Орлов

    Главный фармаколог британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех назвал четыре симптома коронавируса, при которых необходимо без промедления обратиться за врачебной помощью.
    Названо четыре симптома ковида, при которых нельзя медлить с обращением к врачу

    «Если вы испытываете любые серьезные симптомы, такие как боль в груди, проблемы с дыханием, речью или трудности с передвижением, вам обязательно нужно как можно скорее обратиться за помощью», — рассказал Абдех в интервью для Daily Express, которое цитировало РИА «Новости».

    Врач также призвал немедленно самоизолироваться, если вы обнаружите у себя хотя бы один из четырех основных симптома коронавируса: кашель, потерю вкуса и обоняния, высокую температуру или повышенную утомляемость.

    Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

    В России продолжается вакцинация. Российскую вакцину на данный момент одобрило 21 государство. Последней страной, где зарегистрировали «Спутник V», стала Мьянма.