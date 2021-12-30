Названы четыре простых способа победы над гипертонией

Бороться с гипертонией помогут четыре простых физических упражнения. Эффективность этих действий может оказаться не хуже, чем при приеме лекарств. Об этом рассказало издание Daily Express со ссылкой на исследования Европейского журнала профилактической кардиологии.

Сообщается, что справиться с высоким давлением способны ходьба, бег, езда на велосипеде и плавание. Эти аэробные нагрузки рекомендуется выполнять со средней интенсивностью в течение 30 минут.

Также медики рекомендуют гипертоникам сократить потребление соли, кофеина и алкоголя, сбросить лишний вес. Кроме того специалисты рекомендуют включать в ежедневный рацион фисташки. Орех содержит аминокислоту L-аргинин, в организме человека она превращается в оксид азота и тот, в свою очередь, играет ключевую роль в расширении сосудов, что ведет к уменьшению давления.

По даннмы ВОЗ, на конец 2020 года в мире гипертония прослеживалась у 1,13 миллиарда человек. При этом далеко не все знают о своем диагноз, а лечение получает лишь каждый пятый, страдающий от этого заболевания.