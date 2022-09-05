Здоровье 05 сентября 2022, 19:03 (обновлено: 05 сентября 2022, 20:53) Поделиться Telegram

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Viber Названы четыре продукта, восстанавливающие здоровье печени Диетолог Ноев рассказал о пользе грецких орехов для печени

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Диетолог Александра Ноев в беседе с изданием «Мослента» рассказала о продуктах, которые способны восстанавливать здоровье печени. Главным продуктом она назвала грецкие орехи.

Для того чтобы орехи помогали восстановлению органа, необходимо употреблять не менее трех-пяти штук каждый день.

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«Глутатион — вещество, которое выделяется печенью при нормальной ее работе. Если орган работает не в полную силу, то орехи помогут ему восстановить уровень этого важного антиоксиданта. Кроме того, эта аминокислота помогает нейтрализовать воздействие аммиака на организме и активизировать иммунные связи», — процитировало utro.ru слова нутрициолога.

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Для людей, имеющих болезни печени, крайне полезно употреблять в пищу лук и чеснок. Эти овощи содержат в своем составе аллицин, который выводит из организма токсические вещества.

Не менее полезен для печени и грейпфрут, избавляющий орган от лишнего жира.

Медик также рекомендует есть куркуму, цветную капусту, брокколи в отварном виде, чернику, малину и клюкву.

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