Названы четыре продукта, которые снижают давление

Турецкие диетологи назвали четыре «суперпродукта», которые способны снижать давление. Одним из таких является брокколи, поскольку он богат кальцием, магнием и калием, написал портал Haber.

Кроме того, в этом овоще содержится флавоноиды — вещества, защищающие организм от коронарных заболеваний.

Также эксперты рекомендуют людям, страдающим высоким давлением, чаще употреблять чеснок. Он снижает уровень плохого холестерина и предотвращает атеросклероз. Еще одним полезным продуктом при гипертонии является йогурт, сообщило РИА ФАН.

«Куркума имеет множество полезных свойств для здоровья человека. Обладая противовоспалительным действием, куркума эффективна против рака и сердечных заболеваний. Хотя действие куркумы против гипертонии научно не доказано, она полезна благодаря своим антикоагулянтным и противовоспалительным свойствам», — сказали эксперты.

Они также рекомендовали не принимать препараты от гипертонии без назначения врача, поскольку могут пострадать почки.