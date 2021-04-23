Названы четыре продукта для завтрака, продлевающего жизнь

Специалисты рассказали о четырех продуктах для здорового завтрака, которые продлевают жизнь и улучшают состояние организма, сообщило ИФ Nation News.

Эксперты советуют добавить в рацион вкусные, полезные овощи и фрукты. Важно регулярно употреблять чернику. Благодаря этому уменьшится риск повреждения ДНК и замедляются возрастные изменения в клетках мозга. Также нужно есть на завтрак капусту кале. Этот продукт содержит белки, которые улучшают обменные процессы в клетках и ускоряют их регенерацию.

Помимо прочего, необходимо включить в ежедневное меню авокадо, которое содержит калий, улучшающий работу мышц и нормализующий артериальное давление. Еще в список добавили семена чиа, льна и конопли, богатые клетчаткой и жирными кислотами.

Ранее американский диетолог Роксана Эсани рассказала, что людям с синдромом раздраженного кишечника лучше не есть овсянку. Дело в том, что этот продукт содержит много растительных волокон, а они провоцируют появление метеоризма. Кроме этого, такая каша в рационе может нанести вред и здоровым людям.