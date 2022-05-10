Названы четыре признака рака пищевода

Рак пищевода крайне сложно выявить, но о нем могут говорить сразу несколько признаков. В числе симптомов находятся изжога и отрыжка, предупредила Национальная служба здравоохранения Англии.

«Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно», — привела сообщение ведомства Daily Express.

При этом специалисты уточнили, что большинство случаев злокачественных опухолей зафиксировано у людей старше 60 лет. На рак пищевода могут указывать четыре значимых «пищеварительных» симптома.

Первым признаком появления опухоли является дисфагия или затрудненное глотание. Также стоит обратить внимание на чувство тошноты, отрыжку и изжогу.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова рассказала, как избежать появления раковых заболеваний. По ее словам, необходимо исключить факторы риска развития онкологии. Речь идет о курении, злоупотреблении спиртным, заражении вирусом папилломы человека, вирусом иммунодефицита и гепатитом С. Также не стоит забывать проходить обследования.