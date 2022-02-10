Названы четыре причины бессонницы у переболевших ковидом

Примерно у трети переболевших COVID-19 может возникнуть бессонница. Проблемы со сном длятся от трех месяцев до полугода, и специфического лечения пока нет. Возникают они по четырем причинам.

Врач-невролог, сомнолог Елена Царева пояснила Ura.ru, что для такого состояния даже ввели новый термин — ковидсомния.

«Примерно у 30% пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. <…> Специфического лечения данной проблемы нет. Длится бессонница от трех до шести месяцев», — уточнила она.

Избавление от бессонницы будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь — от того, как быстро пациент восстановит эмоциональное состояние и восполнит отданные на борьбу с вирусом ресурсы.

Проблемы со сном, по словам Царевой, возникают по четырем причинам. Первая — непосредственное влияние коронавируса на нервную систему. При COVID-19 возможно поражение определенных зон мозга, в том числе связанных со сном. Свою роль играет и наличие тревожно-депрессивных расстройств.

«Это и страх за потеряю работы, и изменение образа жизни, и нагнетание обстановки вокруг COVID-19», — сказала невролог.

Можете дать знать о себе и депрессия, возникшая на фоне самоизоляции. Четвертым фактором Царева назвала применяемые при лечении COVID-19 лекарства: почти у всех из них встречаются побочные действия в виде бессонницы.