Названы четыре способа борьбы с «эмоциональным перееданием»

Диетолог считает, что нужно свести к минимуму искушение. Ведь если в доме нет вредных «вкусняшек», то желание их съесть будет возникать значительно реже.

«Гораздо труднее не потянуться за вкусностями, если они выставлены на всеобщее обозрение, — отметила Симпкин.

Исследования показали, что неспособность сопротивляться соблазнительной пище обусловлена нейронными путями, которые изменяют систему принятия решений и импульсного контроля. Поэтому диетолог предлагает избегать покупок лакомств в первую очередь. При этом не обязательно навсегда их исключать из рациона, периодически можно себя баловать.

Еще один способ избавиться от эмоционального переедания — избегать в магазине полок с лакомствами. В супермаркете могут быть определенные проходы, которых вы можете вообще избегать, например, кондитерский или колбасный.

«Если вы их не видите, вы с меньшей вероятностью положите их в тележку и, следовательно, с меньшей вероятностью будете их есть», — сказала Мэй.

Если человек сыт, его организму хватает всех витаминов, то и желания «перекусить» чем-нибудь вкусным у него не будет. Поэтому нужно выбирать питательные и полезные продукты. Перед тем как отправиться в магазин за покупками, лучше заранее спланировать питательный рацион на неделю и составить список продуктов.

«Возьмите за правило придерживаться списка покупок, полного полезных ингредиентов», — сказала Мэй Симпкин.

И четвертый способ не только улучшит ваше здоровье, но и сэкономит деньги. Симпкин рекомендует не ходить без повода в рестораны, а готовить еду дома.