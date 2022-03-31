Названы частые причины выпадения волос

Трихолог Салли-Энн рассказала, почему могут выпадать волосы. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на журнал Glamour.

Она отметила, что самая распространенная причина — это стресс. Причем в таком случае выпадение начинается не сразу, а примерно через три месяца.

Также может негативно влиять неправильное питание. Важно, чтобы в рационе было достаточно белка.

Кроме того, дело может быть и в механических повреждениях. Например, если часто делать тугую прическу, волосы ослабевают и начинают ломаться.

Важно и достаточное количество в организме витаминов B12 и D, а также железа. Первый содержится в яйцах и мясе. При недостатке этих веществ можно обратиться к врачу.

Также могут негативно сказываться беременность и проблемы с щитовидной железой. Тут тоже нужна помощь специалиста, чтобы установить точную причину.

Ранее трихолог Татьяна Егорова рассказала, что зачастую выпадение волос развивается на фоне нехватки железа или высокого уровня кортизола. Кроме того, по словам трихолога, выпадение волос провоцирует и коронавирусная инфекция.