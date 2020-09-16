Названы болезни, при которых нельзя носить джинсы с высокой талией

Гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала болезни, при которых нельзя носить джинсы с высокой талией. Брюки такого фасона противопоказаны людям с недугами желудочно-кишечного тракта.

Врач объяснила, что при обострении гастрита плотно прилегающая одежда может усилить боли, пишет радио Sputnik.

«Гастрит — это область талии, а высокие джинсы давят на уровне пупка. Если человек ходит, это не сильно влияет на состояние, но как только мы присаживаемся, происходит давление на эту область, внутрибрюшное давление повышается, соответственно идет давление на желудок», — уточнила она.

Помимо прочего, от таких джинсов лучше отказаться при эрозии, язвах и рефлюксах. Дианова предупредила, что корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, а у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Врач отметила, что сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить.

По словам специалиста, заболевания желудочно-кишечного тракта влияют не только на самочувствие, но и на внешний вид человека. Как правило люди с этими недугами ходят в свободной бесформенной одежде. Чаще всего их настроение мрачное и подавленное.