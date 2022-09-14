Названы болезни, при которых краснеют глаза | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Названы болезни, при которых краснеют глаза Офтальмолог Шилова: покрасневшие глаза могут быть симптомом диабета Unsplash

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Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что сами по себе покраснения глаз не вредят здоровью, но могут быть симптомом опасных заболеваний. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

«На самом деле, они в целом не опасны и могут быть на фоне стресса», — пояснила врач.

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Шилова уточнила, что такие кровоизлияния бывают у людей при гипертонии, диабете, атеросклерозе или даже коронавирусе. Она добавила, что при наличии покраснений следует обратиться к врачу и пройти обследование. В первую очередь необходимо проверить уровень артериального давления и липидов.

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«Как правило, какая-та сопутствующая проблема обнаруживается, нередко это диабет», — пояснила врач.

Также следует пойти к офтальмологу, чтобы он посмотрел главное дно. Это необходимо, чтобы убедиться в отсутствии кровоизлияний в глазном яблоке, которых на первый взгляд не видно, так как они чреваты потерей зрения, уточнила Шилова.

«Внутреннее кровоизлияние можно не заметить, если оно находится не в центральной части сетчатки, а где-то на периферии», — пояснила врач.

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