Названы болезни, на которые указывает низкий уровень железа

Врач-гематолог Сергей Захаров перечислил причины низкого уровня железа в организме человека. Подобные проблемы возникают из-за систематической кровопотери.

«У человека, например, есть какое-то хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастрит, который привел к эрозии в желудке. Любая эрозия — это, скорее всего, кровопотеря», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, даже если человек теряет по одной капле крови в день, это со временем приведет к железодефициту. Захаров добавил, что проблемы с уровнем железа могут возникнуть из-за хронического геморроя, гастрита со сниженной кислотностью. Организм в итоге не может усваивать железо.

Ранее онколог и химиотерапевт Андрей Базылев заявил, что некоторые процедуры в салонах красоты могут закончиться раком. В частности, это касается выпрямления волос. Не нужно делать его чаще восьми раз в месяц. Частое выпрямление опасно из-за используемых препаратов. Они содержат формальдегид. Также нужно избегать препаратов, в которых содержится диоксан.