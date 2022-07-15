Названы болезни, которых нужно опасаться летом

Замглавы тульского Роспотребнадзора Марина Безбородова рассказала, какие заболевания распространены летом. Об этом сообщила Тульская служба новостей.

По словам эксперта, в этом время года распространены кишечные инфекции. Безбородова посоветовала всегда смотреть срок годности продуктов, следить за условиями их ранения, а также подвергать еду термической обработке. Эксперт подчеркнула опасность мяса и молока, которые полежали на жаре, грибов, немытых фруктов.