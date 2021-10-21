Названы болезни, которые провоцирует хронический недосып

Хронический недосып у человека способен провоцировать различные болезни. Об этом заявил руководить Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова сомнолог Александр Калинкин. Недостаточный сон способен увеличивать риск появления инфекций и даже онкологических заболеваний. Об этом написал сайт «Ридус».

«Из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%, но также дефицит сна в долгосрочной перспективе может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, тромбоза и даже онкологических заболеваний», — рассказал сомнолог.

Даже один час недосыпа может не только ухудшить самочувствие, но и спровоцировать изменения активности генома. В связи с этим нарушается работа сосудов и сердца, а также появляются эндокринные заболевания, но больше всего страдает иммунитет.

«Иногда даже одного дня недосыпа достаточно для того, чтобы в организме начались патологические изменения. Последствия единовременной нехватки сна можно компенсировать, если человек восстановит режим и начнет высыпаться, но если недосып хронический, то геном может начать меняться уже через две недели», — пояснил Калинкин.

Взрослому человеку необходимо спать по семь-девять часов в сутки для нормальной работы организма.