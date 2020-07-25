Названы болезни, из-за которых повышается температура по вечерам

Высокая температура по вечерам может быть признаком не только простудных заболеваний. Температура тела к концу дня повышается из-за вялотекущего воспаления, проблем со щитовиткой и при раке.

«Можно заподозрить воспаление, протекающее на данный момент неявно — для его определения надо сдать С-реактивный белок, и, если анализ подтвердит подозрение врача, можно будет искать причину. Реагирует температура и на гормональные сбои, а также проблемы в работе щитовидной железы», — рассказала «АиФ» врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко.

Собеседница добавила, что повышенная температура по вечерам может быть сигналом об онкологическом заболевании. Отдельно Романенко выделила термоневроз — нарушение терморегуляции на фоне стрессов или сбоя в работе нервной системы при гематомах и прочих образованиях.

Температура может повышаться к вечеру до 37 градусов и это нормально. Так организм может реагировать на физические нагрузки, горячую пишу, алкоголь или некоторые лекарства. Тревогу нужно бить при повышении температуры до 37,5 градусов. Если температура систематически повышается каждый вечер, необходимо обратиться за консультацией к врачу.