Названы болезни, из-за которых могут появляться синяки | 360°

Здоровье 07 октября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

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Viber Названы болезни, из-за которых могут появляться синяки Терапевт Романенко: синяки могут возникать при заболеваниях печени или крови

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что внезапные синяки могут говорить о болезнях печени, крови и разных инфекциях. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

По данным «Радио КП », при появлении синяков без видимых причин следует проверить свертываемость крови, уровень тромбоцитов. Также они могут возникать из-за вирусного, бактериального или токсического поражения печени, уточнила врач.

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«Прием каких-то медикаментов, то есть отравление лекарствами, алкоголем ― все это может спровоцировать склонность к кровоточивости», — добавила Романенко.

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Она подчеркнула, что следует соблюдать осторожность при приеме анальгетиков и жаропонижающих препаратов.

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