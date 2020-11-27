Названы более подверженные заражению коронавирусом россияне

Люди с ВИЧ больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией, но они реже обращаются за медицинской помощью.

Как пишет РИА «Новости», это стало известно по результатам исследования, которое провел Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с «Коалицией по готовности к лечению» при поддержке ЮНЭЙДС. В нем приняли участие 931 респондент из 68 регионов России. Участниками стали как люди, живущие с ВИЧ, так и граждане с отрицательным ВИЧ-статусом.

Число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов, выяснилось по результатам исследования. При этом ВИЧ-положительные граждане в два раза реже проходили обследование на коронавирус. Также они реже обращались за помощью к специалистам даже при наличии симптомов COVID-19.

По результатам исследования, среди ВИЧ-положительных граждан, переболевших COVID-19, большинство респондентов были мужчинами, которые имели длительный стаж жизни с ВИЧ. При этом в исследовании принимало участие большее количество женщин (67,6%).

Зараженные коронавирусной инфекцией становятся носителями опасных бактерий, которые приводят к септическим осложнениям и смерти, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, пациенты с COVID-19 умирают от гипоксии легких и тромбоэмболии в первые 72 часа после госпитализации. Те, кто выживает в этот срок, позже умирает от септических осложнений, вызванных бактериальными инфекциями.