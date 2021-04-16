Названы благоприятные регионы для аллергиков

Людям, чувствительным к цветению растений, лучше всего отправиться в мае в ряд регионов России, чтобы избежать неприятных симптомов аллергии. Куда именно, рассказал врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщил «Ридус».

Береза — самый сильный аллерген. Поэтому на время ее цветения лучше перебраться на побережье Черного моря. Относительно безопасен весь Южный берег Крыма, от Балаклавы до Керчи. Также подойдет Черноморское побережье Кавказа — от Тамани приблизительно до Анапы, Новороссийска.

В этих регионах многое зависит от розы ветров. В начале мая ветер почти всегда дует с моря, то есть пыльца не приносится с воды на материк.

Кроме того, укрыться от цветения растений можно на горных курортах. Например, продолжается горнолыжный сезон на Кавказе. До середины, а то и до конца мая будет функционировать горнолыжный курорт Хибины на Кольском полуострове.

Однако потом придется перемещаться из одной местности в другую, так как волна цветения уже началась на юге, позже она придет в Краснодарский край и Ростовскую область. К середине мая можно будет туда отправиться, чтобы избежать аллергической реакции.

Несмотря на это полного убежища для аллергиков нет даже на Крайнем севере.

«Такого места, чтобы оно стало абсолютным убежищем от всех видов пыльцы — это только острова в Северно-Ледовитом океане. Новая Земля, например, все туры на Крайний север», — отметил врач.

Однако карликовая береза растет и в тундре. Тем более сами по себе такие туры достаточно экзотические и опасные.

Если же у человека аллергия на определенные луговые травы, от них не сбежать. Наоборот, лучше оставаться в городе.