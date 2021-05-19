Названы анализы, которые назначают для «развода» на деньги

Большинство анализов, которые могут потребовать в частном медицинском центре можно сделать бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике и прийти с их результатами в коммерческую больницу. Речь идет об анализе мочи, крови, биохимическом анализе крова, УЗИ и прочих.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

«Прием специалистов, назначение схемы лечения и ее контроль приносят клинике гораздо меньший доход, чем прохождение платной диагностики, поэтому пациентам всегда предлагают сдать анализы именно в данном медцентре, если у них есть условия для этого», — отметила эксперт.

Гриценко перечислили анализы, которые можно пройти бесплатно по назначению терапевта, если прийти к нему со списком от платного врача и попросить назначить обследование.

По полису ОМС вы можете пройти бесплатно: общий и биохимический анализ крови, исследования кала и мочи, исследования крови и лимфы, анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит и другие инфекции, гормональные исследования, тест на коронавирус, мазки, соскобы кожи, рентген, УЗИ, КТ и МРТ, биопсии внутренних органов и тканей.

Ирина Гриценко добавила, что точный список доступных бесплатных анализов можно узнать в своей страховой компании. Перечень может различаться, если в федеральный список входит еще и региональный, но незначительно.

Разумеется, для получения результатов анализов потребуется время. Если случай не является срочным пациенту придется ждать своей очереди.

Эксперт подчеркнула, что многие частные клиники отказываются принимать полностью или частично анализы, сделанные не у них. В особенности, перед операциями.

«Это незаконно. Ложась на операцию, вы не только можете пройти все обследования перед ней по ОМС бесплатно, но и получить бесплатно заключение участкового терапевта, необходимое для операции, и прийти в платную клинику уже с полным пакетом документов», — подчеркнула Ирина Гриценко.

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