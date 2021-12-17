Названы 5 способов снизить риск сердечных заболеваний

Для того, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой нужно снизить уровень так называемого плохого холестерина в организме. Врач-терапевт Рианна МакКлимонт раскрыла топ-5 несложных рекомендации, которые помогут защитить сердечно-сосудистую систему.

В беседе с изданием Express МакКлимонт рассказала, что в первую очередь надо потребления насыщенных жиров. Она объяснила, что увеличить риск развития высокого уровня холестерина могут продукты с высоким содержанием насыщенных жиров. Главное, чтобы таких продуктов не было в ежедневном рационе. Насыщенные жиры есть в мясе, сыре, а также в некоторых растительных маслах.

Сокращение потребления таких жиров, по словам врача, способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%.

При этом переход на ненасыщенные масла (к примеру, оливковое или подсолнечное) и общее снижение количества употребляемых жиров может снизить риск таких болезней на 30%.

Также врач рекомендует включать в свой рацион продукты с более высоким содержанием растворимой клетчатки. Тут на помощь придут цельнозерновые продукты, а также овощи и фрукты.

Говоря о здоровье, никогда нельзя забывать про физическую активность. Как отметила терапевт, два часа в неделю аэробных упражнений помогут снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний на 5,1% у мужчин и на 7,6% у женщин.

Про вред курения известно уже давно. В частности, для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо отказаться от этой пагубной привычки.

Отказ от сигарет снизит уровень плохого холестерина, который называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП), отметило РИА «Новости», а также поможет повысить содержание хорошего холестерина в организме.

Также для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы следует избегать обработанных продуктов. В частности, речь идет о переработанных мясных изделиях. Лучше готовить еду из свежих ингредиентов.