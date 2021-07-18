Названы 5 симптомов рака легких на ранних стадиях

Симптомы рака легких трудно обнаружить на ранних стадиях. Это, как правило, непрекращающийся кашель и одышка. Ежегодно рак легких диагностируется у 50 тысяч человек, которые жаловались на кашель. Но есть еще пять признаков, которые нельзя игнорировать.

Большинство людей не знают, что боли в спине, запоры, проблемы с равновесием, опухшее лицо и потеря веса могут быть связаны с раком легких. Издание Еxpress объяснило, как каждый из симптомов может проявляться.

Боли в спине обычно вызывается очень специфическим типом рака легких, который называется опухолью Панкоста. Человек может почувствовать ноющую боль в верхней части спины, если это вызвано раком легких.

Течение рака легких может вызвать запор. Он может привести к болям в животе или тошноте. Поэтому многие пациенты избегают еды и питья, чтобы облегчить симптомы.

Мелкоклеточный рак легких может заставить вашу иммунную систему атаковать вашу нервную систему, что, в свою очередь, может повлиять на работу ваших мышц. Пациенту трудно встать, когда он сидит, он чувствует себя неустойчиво. У человека часто кружится голова.

Многие люди думают, что опухшее лицо — это признак аллергической реакции. Однако отек лица может быть вызван обструкцией верхней полой вены, которая обычно возникает из-за рака легких. Она возникает, когда что-то останавливает кровопоток.

Необъяснимая потеря веса тоже может быть признаком рака легких. Около 60 из 100 человек с раком легких (60%) теряли аппетит и значительно худели на на момент постановки диагноза. У людей с раком верхних отделов желудочно-кишечного тракта это число составляет 80 из 100 человек (80%).

После отказа от курения процесс восстановления здоровья проходит довольно медленно. Обычно отмечается излишняя раздражительность и головные боли, потеря концентрации и тревожность.