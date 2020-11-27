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    27 ноября 2020, 17:54

    Названы 3 основных вещества, активирующих иммунитет

    Алена Макаренко

    Повысить иммунитет просто, главное пополнять организм необходимыми витаминами. Самым простым способом поделилась доцент кафедры диетологии и питания Флоридского университета Кристина Паласиос. Ее процитировал «Царьград».
    Названы 3 основных вещества, активирующих иммунитет

    Баланс витаминов D и C в организме при нормальном уровне цинка повышает уровень иммунитета.

    В первую очередь необходим витамин C. Он требуется иммунным клеткам для отражения вирусных атак. Витамин содержится в клубнике, клюкве, киви, цитрусовых и в овощах — особенно его много в болгарском перце и помидорах.

    Из-за недостатка витамина D в организме повышается риск развития респираторных заболеваний у взрослых и детей. Паласиос посоветовала принимать добавку витамина D3. По поводу дозировки стоит проконсультироваться с врачом.

    Кроме того, цинк нужен для нормального функционирования клеток. Микроэлемент содержится в куриных яйцах, морепродуктах, овсянке, кунжуте, бобовых и орехах.

    Повышенная концентрация цинка в организме позволяет подавлять репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.