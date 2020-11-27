Названы 3 основных вещества, активирующих иммунитет

Баланс витаминов D и C в организме при нормальном уровне цинка повышает уровень иммунитета.

В первую очередь необходим витамин C. Он требуется иммунным клеткам для отражения вирусных атак. Витамин содержится в клубнике, клюкве, киви, цитрусовых и в овощах — особенно его много в болгарском перце и помидорах.

Из-за недостатка витамина D в организме повышается риск развития респираторных заболеваний у взрослых и детей. Паласиос посоветовала принимать добавку витамина D3. По поводу дозировки стоит проконсультироваться с врачом.

Кроме того, цинк нужен для нормального функционирования клеток. Микроэлемент содержится в куриных яйцах, морепродуктах, овсянке, кунжуте, бобовых и орехах.

Повышенная концентрация цинка в организме позволяет подавлять репликацию вирусов, таких как полиовирус и коронавирус.