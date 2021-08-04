Названы 3 главных продукта, вызывающие прыщи

Чаще всего прыщи появляются из-за генетики или гормональных изменений, но питание тоже играет свою роль. Чтобы кожа была чистой, из рациона стоит убрать всего три продукта. Об этом рассказала британский диетолог Харриет Смит.

В первую очередь стоит отказаться от молочных продуктов. Также лучше не злоупотреблять тортами, печеньем и шоколадом, так как в них содержится молоко. Но при отказе от молочных продуктов необходимо найти для себя источник кальция, йода и витамина B12.

«Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами», — привело слова Смит издание Daily Express.

По словам диетолога, вызывать прыщи могут и сладкие продукты. В день разрешается съедать не более 30 граммов сахара. При этом стоит помнить, что сахар есть в соках, меде и других продуктах.

Еще на состояние кожи влияет пища с высоким содержанием насыщенных жиров. Чтобы избежать прыщей, лучше добавить в рацион орехи, авокадо, оливковое масло и рыбу.