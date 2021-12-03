Названы 10 самых полезных для здоровья орехов

Сотрудники журнала Harper’s Bazaar опубликовали список самых полезных орехов, которые положительно сказываются на здоровье человека. В топ-10 попали миндаль, бразильский орех, кешью, макадамия, арахис, фисташка, грецкий орех, пекан, кедровый орех и фундук. Об этом сообщило ИА Nation News.

Например, регулярное употребление миндаля заметно снижает уровень холестерина в крови. Для нормализации этого показателя достаточно съедать лишь небольшую горсть. Бразильский орех за счет большого содержания в нем селена способен синтезировать гормоны щитовидной железы.

Кешью стоит употреблять тем, кто мечтает сбросить лишние килограммы, а макадамию советуют добавить в рацион людям с проблемами кожи. В арахисе содержится большое количество растительного белка, а фисташки благодаря железу способствуют выработке эритроцитов.

Тем, кто имеет проблемы со сном, советуют есть кедровые орехи. Они способны справляться с бессонницей благодаря триптофану. Фундук подарит запасы энергии, а грецкий орех благодаря антиоксидантам способен выводить радикалы из организма. Пекан советуют есть из-за большого количества в нем тиамина и других витаминов.