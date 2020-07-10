Названо заболевание, приводящее к опаснейшей форме рака
Он отметил, что у зараженных вирусом гепатита C примерно в 100 раз увеличивается риск развития этого онкологического заболевания. В целом в мире около 150 миллионов болеют гепатитом C, сообщил сайт NEWS.ru.
«Гепатит С провоцирует хроническое воспаление печени, в результате возникает цирроз. Эти две беды идут вместе, дистанционно, но по времени не очень далеко друг от друга», — объяснил Ефанов.
Он напомнил, что все пациенты с этими недугами должны проходить раз в шесть месяцев обследование на предмет ранней диагностики. По его словам, инфекционное заболевание провоцирует ощутимые изменения в органах пищеварения.
Заражение гепатитом С как правило происходит в результате переливания компонентов крови. Помимо прочего, в настоящее время все еще есть случаи инфицирования через нестерильные инструменты у стоматолога или в маникюрном салоне.
Пациент несколько лет может не подозревать о своей болезни. В ряд симптомов входит дискомфорт в правом боку, усталость и незначительное снижение интеллектуальной работоспособности. Спустя некоторое время после заражения появляется желтуха.