Здоровье 21 июля 2023, 23:35 Названо влияние пережитого рака груди на здоровье женщины Journal of the National Cancer Institute: пережившие рак груди женщины стареют быстрее

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Женщины, которые перенесли рак груди, начинают быстрее стареть. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра и научно-исследовательского института Х. Ли Моффита. Об этом сообщил RuNews со ссылкой на издание Journal of the National Cancer Institute.

Специалисты проанализировали 190 анализов крови, полученных от больных и здоровых женщин. Выяснилось, что после лучевой терапии организм женщины начинал стареть в разы быстрее. Такой результат подтвердили с помощью молекул ДНК.

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«Выжившие после рака молочной железы имеют более высокие показатели различных возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, и испытывают более быстрое физическое и когнитивное старение, чем женщины без рака молочной железы в истории болезни», — пояснили медики.