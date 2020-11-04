Названо влияние алкоголя на коронавирус

Употребление алкоголя отрицательно сказывается на иммунитете. У пьющего человека повышается риск заразиться, коронавирусом. Течение болезни, скорее всего, в этом случае будет тяжелее.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни. Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — рассказал Sputnik нарколог Руслан Исаев.

Он подчеркнул, что используемые для лечения лекарства несовместимы с алкоголем. В первую очередь, речь идет об антибиотиках. Также употребление спиртных напитков затруднит действие антикоагулянтов. Это препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Из-за алкоголя, повышающего свертываемость крови, их нужно будет пить в больших количествах.

По состоянию на утро 4 ноября, в России COVID-19 заболели 1 673 686 человек, более 28 тысяч из них погибли. За последние сутки от инфекции в Москве скончались 68 больных. Общее число жертв эпидемии в российской столице подходит к семи тысячам. За все время пандемии в городе выздоровели 321 679 пациентов, в стране — свыше 1,2 миллиона.