Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Спад заболеваемости коронавирусом может наступить только после того, как в Россию перестанут возвращаться люди из-за границы. Такое условия назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

Границу на въезд следует полностью закрыть, считает вирусолог. «Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно, с кем они контактировали там», — сказал специалист в беседе с РИА «Новости». Кроме этого, многие люди уезжали в разгар пандемии, несмотря на предупреждения, добавил Зуев.

Карантин вирусолог назвал хорошей мерой для борьбы с инфекцией. Однако, как утверждает эксперт, для того чтобы меры начали действовать, нужно закрыть границу на въезд.

По информации разных мониторинговых источников, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за отметку в миллион человек. Погибло больше 51,4 тысячи граждан. Вылечится смогли 210 тысяч пациентов.

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