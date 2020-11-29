Названо условие для лечение коронавирусной инфекции дома
Она отметила, что кроме самого заражения коронавирусом опасна пневмония, которая сопровождает заражение. Сначала она может никак не проявляться, но потом начинаются сухой кашель, одышка и высокая температура.
По словам врача, даже при отсутствии симптомов и положительном тесте на коронавирус нужно обследовать легкие. Оставаться дома можно только при одностороннем поражении органа.
Двусторонняя пневмония вызовет острый респираторный дистресс-синдром. Это явление, когда в легких скапливается жидкость, а уровень кислорода в крови падает до критического уровня. В этом случае человеку нужна срочная госпитализация, подключение к аппарату
искусственной вентиляции легких и реанимационная помощь.
Медик отметила, что самыми опасными при заражении являются шестые-восьмые сутки, когда в организме начинается цитокиновый шторм — бурный иммунный ответ, поражающий все клетки вне зависимости от того заражены они или нет.
«Больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам», — подчеркнула Власова.
Она особо подчеркнула, что всем пациентам, кто перенес коронавирусную инфекцию нужно провести обследование легких. Диагностика поможет снизить риск возникновения вирусного повреждения легких.
Врач Евгений Комаров назвал бессимптомных пациентов с коронавирусной инфекцией наиболее опасными, так как они не болеют сами, но распространяют возбудителя. По его словам, наиболее активно это происходит в первые два дня, когда организм еще не отреагировал на заражение.