Названо простое средство для профилактики камней в почках

Вода с лимоном снижает риск возникновения камней в почках, считает американский диетолог Лорен О’Коннор. Мнением специалиста поделилось ИА Nation News со ссылкой на издание Eat This, Not That.

«Цитрат, или соль лимонной кислоты, вступает в соединение с кальцием и препятствует образованию камней в почках», — поясняет диетолог.

По словам медика, подойдет сок любых цитрусовых, однако именно в лимонном соке содержится самая высокая концентрация соли лимонной кислоты, которая мешает формированию камней. Вода с лимоном в целом полезна для здоровья, добавила диетолог. Она помогает укреплять иммунитет в период распространения вирусных заболеваний и благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-невролог Ольга Козина рассказала, по каким признакам можно заподозрить проблемы с почками. Это помутнение или неприятный запах мочи, частые отеки, постоянная жажда и другие симптомы.