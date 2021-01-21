Названо преимущество «Спутника V» перед другими вакцинами

Применение российской вакцины от коронавируса «Спутника V» дает лучшие результаты по сравнению с другими препаратами. Об этом заявил эксперт международного научного экспертного совета по вакцине Карлос Сала.

«Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности [этого метода]. И это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше», — процитировало эксперта РИА «Новости».

По словам Сала, результат является инновационным. Международный научный экспертный совет по «Спутнику V» создал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В совет включили ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и других стран.

Сейчас в России продолжается масштабная вакцинация населения от коронавируса, стартовавшая 18 января. Привиться от ковида может любой желающий старше 18 лет. При предъявлении полиса ОМС вакцинация проводится бесплатно.