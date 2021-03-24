Названо повреждение от COVID, которое может стать хроническим

Американские ученные утверждают, что 24–57% госпитализаций с коронавирусом сопровождается острым повреждением почек. При этом в отделениях интенсивной терапии число таких пациентов доходит до 78%.

Осложнение носит постоянный характер, считают эксперты. Они отмечают, что речь может идти о хронической почечной недостаточности, потому что у многих пациентов даже спустя три недели после выписки состояние не улучшалось, иногда даже становилось хуже.

«Эти данные свидетельствуют о том, что пациентам, выздоравливающим после острого повреждения почек, связанного с COVID-19, требуется мониторинг их функции после выписки из больницы», — сказано в исследовании медиков Йельского университета.

Российские медики считают, что исследование американских коллег говорят о прямом влиянии вируса на почечную ткань. Чаще всего оно отслеживается у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, сообщила газета «Известия».

«[Вирус] может стать причиной развития острой почечной недостаточности, которая микроскопически определяется как тяжелый острый тубулярный некроз», — рассказал врач-уролог клинико-диагностического центра «Медси» Артур Тедеев.

Другой эксперт подтвердил, что повреждения почек — это самый распространенный побочный эффект коронавируса у людей, лечившихся в стационаре. Полного восстановления у многих так и не происходит.

В России решили не вводить второй локдаун, чтобы уберечь от удара и население, и экономику. Власти страны оценили ситуацию и сочли, что последствия от еще одного периода самоизоляции будут негативными, писал ранее «360».