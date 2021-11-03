Названо оптимальное время для использования гаджетов без вреда для зрения

Чтобы работа с гаджетами не стала причиной ухудшения зрения, нужно тратить на них не больше шести часов в день. Таким мнением поделился доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Кроме того, чем новее устройство, тем лучше это для глаз.

«Практически каждый человек начинает свой день с того, что берет в руки смартфон, с ним же он контактирует в течение всего дня. И это помимо работы за компьютером, чтения с планшета и прочего», — объяснил он в интервью РИА «Новости».

По словам врача, оптимальная сфокусированная зрительная нагрузка для взрослого человека должна быть не более шести часов в день, по 20 минут непрерывной зрительной работы с обязательным перерывом на отдых.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, как курение может нанести вред глазам. По ее словам, в первую очередь из-за никотина страдает глазная роговица. Также появляется так называемый синдром сухого глаза. Даже дым может стать причиной глазных инфекций: конъюнктивитов, кератитов и других реакций.