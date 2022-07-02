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    02 июля 2022, 11:30

    Названо оптимальное количество фруктов в день

    Дарья Морозова

    Нутрициолог Иоланта Лангауэр посоветовала не слишком злоупотреблять фруктами. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

    Названо оптимальное количество фруктов в день

    Она уточнила, что летом не следует наедаться ими на будущее, так как сейчас их круглый год можно купить в магазине.

    «У нас есть сейчас огромное разнообразие фруктов, и мы круглый год можем купить их в магазине. В общем-то, это сейчас доступно. Лучше, конечно, ограничиваться одним-двумя фруктами», — пояснила Лангауэр.

    Также она добавила, что фрукты должны быть не самостоятельном приемом пищи, а десертом после основном еды.

    Нефролог Екатерина Иванова рассказала, что людям с хронической почечной недостаточностью следует ограничивать употребление ягод и фруктов, так как в них много калия.

    Она пояснила, что при болезнях почек калий не выводится из организма и накапливается в нем. Это может навредить сердцу и даже спровоцировать его остановку. Иванова уточнила, что в этом случае особенно вредны курага, чернослив, бананы.