Названо оптимальное количество фруктов в день

Нутрициолог Иоланта Лангауэр посоветовала не слишком злоупотреблять фруктами. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Она уточнила, что летом не следует наедаться ими на будущее, так как сейчас их круглый год можно купить в магазине.

«У нас есть сейчас огромное разнообразие фруктов, и мы круглый год можем купить их в магазине. В общем-то, это сейчас доступно. Лучше, конечно, ограничиваться одним-двумя фруктами», — пояснила Лангауэр.

Также она добавила, что фрукты должны быть не самостоятельном приемом пищи, а десертом после основном еды.

Нефролог Екатерина Иванова рассказала, что людям с хронической почечной недостаточностью следует ограничивать употребление ягод и фруктов, так как в них много калия.

Она пояснила, что при болезнях почек калий не выводится из организма и накапливается в нем. Это может навредить сердцу и даже спровоцировать его остановку. Иванова уточнила, что в этом случае особенно вредны курага, чернослив, бананы.