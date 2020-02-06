Названо оптимальное для здоровья количество секса в неделю

Заниматься сексом нужно два-три раза в неделю. Его нехватка ухудшает качество жизни и здоровье. Перебарщивать тоже не стоит, иначе сам процесс быстро надоест.

В некоторых случаях от секса и вовсе нужно отказаться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сексолог Евгений Кульгавчук.

«Накануне очень ответственных мероприятий, где предстоит важное выступление, я обычно рекомендую хотя бы за сутки воздерживаться от интимных контактов», — сказал он.

Специалист объяснил свой совет особенностями нервной системы, которая после интимного и яркого контакта «уходит в защитный режим» и восстанавливается. Если в этот момент нужно показать высокий результат, то КПД будет существенно ниже. Лучше всего «наградить» себя после.

Кульгавчук заметил, что в сексологии существует понятие условно-физиологического ритма. Этот необязательный норматив указывает на оптимальное количество интимных контактов в неделю — два-три раза.

«Это средняя норма, а у людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек недобирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже», — подчеркнул сексолог.

В изобилии секса тоже нет ничего хорошего. Если норму половой активности сильно превысить, то процесс интимной близости попросту начнет приедаться.